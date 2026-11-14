Il boom del semaglutide e i rischi del fai da te

In Italia circa quattro milioni di persone vivono con una diagnosi di diabete e circa un altro milione ha la malattia senza saperlo. Il dato viene rilanciato oggi, sabato 14 novembre, nella Giornata mondiale del diabete. Quest’anno il tema è la diagnosi precoce. Ma i medici lanciano anche un secondo allarme. Riguarda l’uso fai da te dei farmaci per dimagrire, comprati sui social o passati tra familiari.

Un milione di diagnosi mancate

Il diabete è una malattia cronica. Nel sangue il glucosio sale, perché il corpo produce poca insulina o non riesce a usarla bene. Può danneggiare diversi organi, dagli occhi al cuore. Il diabete di tipo 2 è legato a sovrappeso e sedentarietà. Quello di tipo 1 compare di solito in età molto giovane e dipende dal sistema immunitario.

Secondo quanto riporta RaiNews, il messaggio della giornata si riassume in un invito: «Individuare e intervenire presto sulla malattia». Il tema scelto per il World Diabetes Day è infatti “Intervenire precocemente sul diabete”.

Screening gratuiti e monumenti illuminati di blu

Per favorire la diagnosi, ospedali e Asl delle principali città hanno organizzato centinaia di iniziative. Ci sono screening gratuiti, controlli e incontri informativi. Oggi si illuminano di blu anche monumenti e palazzi istituzionali: da Montecitorio al Colosseo, dal Palazzo dei priori di Viterbo allo Sferisterio di Macerata.

Per la prevenzione valgono le regole di sempre: alimentazione ricca di fibre e povera di zuccheri, attività fisica e niente fumo. Chi ha già la diagnosi deve cambiare stile di vita. Ma deve anche seguire le terapie e controllare la glicemia con gli appositi dispositivi.

Il boom del semaglutide e i rischi del fai da te

Negli ultimi anni le cure hanno fatto grandi passi avanti. Sono arrivati microinfusori di insulina sempre più evoluti, fino al pancreas artificiale. E sono arrivati i farmaci che imitano l’azione delle incretine, come il semaglutide, oggi anche in pillole. Il farmaco è autorizzato anche contro l’obesità. In un anno il suo uso è cresciuto dell’85,7%.

Con il boom sono cresciuti anche gli usi sbagliati. L’Associazione medici endocrinologi parla di «prescrizioni al di fuori delle indicazioni e vendita sul mercato illegale attraverso siti web e social ma anche prescrizione fatte a un paziente che vengono cedute ad altre persone, spesso familiari», con «il rischio di effetti collaterali».

«Bisogna distinguere», spiega Marco Chianelli, dirigente medico di Endocrinologia all’Ospedale Regina Apostolorum di Albano, «chi ha un problema di salute da chi vuole perdere qualche chilo. Alcuni, per dimagrire più rapidamente, iniziano con dosaggi elevati. Questo può provocare effetti gastrointestinali importanti, fino a vomito, diarrea e disidratazione severa».

Lo screening nei bambini previsto dalla legge

Sul fronte delle norme, il ministro della Salute Orazio Schillaci ricorda la legge 130 del 2023, che «ha reso l’Italia il primo Paese al mondo a prevedere lo screening pediatrico per diabete di tipo1».

Per Raffaella Buzzetti, presidente della Società italiana di Diabetologia, lo screening «permette di iniziare terapie nei bambini prima che si verifichino gravi casi di chetoacidosi diabetica, la complicanza più pericolosa all’esordio».