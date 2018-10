Decine e decine di interventi dei vigili del fuoco

Un violento nubifragio si è abbattuto la scorsa notte su Palermo. Allagamenti e alberi caduti: decine sono stati gli interventi per vigili del fuoco e vigili urbani in città.

Diverse auto sono rimaste bloccate nelle strade che si sono completamente allagate. Tra le 4 e le 5.30 del mattino si è verificata un’intensa attività elettrica: sono stati segnalati disagi nella zona, soprattutto in via Ugo La Malfa e in via Messina Marine.

Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto, decine le chiamate per richieste di soccorso. La situazione è poi rientrata alla normalità all’alba, quando le piogge hanno dato una tregua.

Tra le zone in cui si sono verificati disagi c’è via dell’Olimpo, ma anche la zona della Favorita, da via Ercole a via Bonanno e nell’area di Monte Pellegrino. In via alla Falconara, a Baida, numerosi alberi si sono abbattuti sulla strada e su auto (la stessa cosa è successo in via Alfieri, dove un grosso albero è precipitato sul marciapiedi). Tombini scoperchiati in via Partanna Mondello e automobilisti impantanati.

Interventi anche a Ficarazzi e Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Imera, a Borgo Nuovo, a Cruillas e a Pallavicino: in via della Parrocchia, infatti, è caduto un palo dell’Amg.