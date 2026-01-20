Due agenti della polizia penitenziaria del Pagliarelli si trovano ricoverati in ospedale all’ospedale Civico. Sono stati investiti dalla finestra della sala mensa che è crollata dopo essere stata danneggiata dal forte vento.

I due agenti sono stati colpiti alla testa e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Al momento sono oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo nelle ultime 24 ore.

Il forte vento ha fatto cadere decine di alberi e pali dell’illuminazione e semafori a Palermo e provincia.