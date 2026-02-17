Danni e pericoli a causa del forte vento che si è abbattuto per tutta la notte su Palermo e sulla provincia e che continua a soffiare a raffiche improvvise sulla città creando rischi e provocando danni.

Albero caduto blocca via Ugo la Malfa

Un albero caduto nella notte ha causato lo stop alla circolazione, nell’ora di punta, su via Ugo la Malfa provocando un ingorgo sulla parallela viale regione siciliana Nord ovest e turbative al traffico anche sul ponte e lungo via Belgio.

Il grosso tronco sulla sede stradale è stato tagliato in più parti per poterlo rimuovere visto l’elevato peso dell’albero. Altri rami sono caduti lungo tutta la strada ma si è trattato di eventi minori. Il traffico è, comunque, rallentato.

Pali e cartelloni pubblicitari messi in sicurezza

Il forte vento ha divelto i supporti di due cartelloni pubblicitari più avanti, nell’ultimo tratto di viale Regione siciliana Nord Ovest prima di arrivare a Tommaso Natale. I due impianti sono stati messi in sicurezza con un intervento dei Vigili del fuoco.

saltati anche i tiranti di un palo dei servizi pubblici di illuminazione. Sono intervenuti operai Anas per ripristinali.

Capannoni scoperchiati

In tutta la zona commerciale sono stati divelti i tetti dei capannoni anche se, fortunatamente, i danni sono limitati e le coperture sono rimaste parzialmente agganciate evitando di volare sui strada con ji pericoli conseguenti

Cassonetti al centro della strada

In zone più centrali della città intorno a Viale Strasburgo e Villa Adriana ma anche nella zona di via Libertà più vicina al Politeama il vento ha letteralmente trasportato via i cassonetti della differenziata dei condomini portandoli al centro della strada e in qualche caso ribaltandoli e spargendo i rifiuti per strada. Un’auto, alle prima ora delle mattina, ha impattato alcuni di questi cassonetti trovati al centro della carreggiata.

Il vento continuerà a soffiare probabilmente per tutta la giornata di oggi in base alle previsioni disponibili.

Incendio in una villa in viale Regione Siciliana, distrutte tre auto e tre moto

Un incendio la scorsa serata è divampato in una villa in viale Regione Siciliana nella zona del locale Bigfoot. In un capanno sono andati in fiamme tre auto e tre moto. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo anche se sembrano accidentali provocate da un guasto elettrico.