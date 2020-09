Arrestato a Ciminna un incendiario

Anche oggi con il forte vento di scirocco non sono mancati gli incendi.

Un incendio è divampato nella zona tra Partinico e Balestrate. Le fiamme sono alimentate dal forte vento scirocco che da questa mattina soffia sulla provincia.

E’ stato richiesto l’intervento dei canadair per contrastare il fronte del fuoco che ha già divorato diversi ettari di vegetazione. In questo giorno di caldo altri incendi sono divampati in provincia nella zona di Sciara, Ciminna, Carini e Marineo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e forestali.

I carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di avere dato fuoco ad un bosco. L’incendiario è stato sorpreso in flagranza accusato di avere dato fuoco alla riserva naturale orientata “Serre di Ciminna” in provincia di Palermo.

S.R. di 61 anni è stato bloccato dai militari insieme al personale di vigilanza della Città Metropolitana con in mano un accendino con il quale avrebbe provocato poco prima un incendio su un’area protetta di riserva, zona B, di circa 2 ettari.

Le fiamme si sono spente autonomamente senza l’intervento dei Vigili del Fuoco e non sono stati rilevati danni a cose o persone. Il 61enne è stato portato nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo.