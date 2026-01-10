Forti grandinate e vento di maestrale si sono abbattuti per tutto il giorno a Palermo e in provincia. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina in decine di interventi per alberi crollati, verande e cornicioni pericolanti e pali dell’illuminazione finiti su strada per il forte vento.

La protezione civile regionale ha emanato per domenica un’allerta gialla su tutto il territorio di Palermo. Il vento ha fatto cadere dei rami sui furgoni posteggiati nella concessionaria Fiat di via Imperatore Federico, mentre in via Paulsen le raffiche hanno buttato giù un lampione.

Un muro è crollato in via Re Manfredi anche a causa delle infiltrazioni provocate dalla rottura della condotta fognaria. Una situazione questa che va avanti dal 2024 più volte segnalata, ma ancora non risolta. Per diversi minuti diverse strade della città, per via della gradine, si sono ritrovate imbiancate.

Disagi sono stati segnalati anche in provincia. A Termini Imerese alberi sono caduti nella zona del Belvedere e nella strada che collega Termini a Caccamo. Diversi disagi anche alla circolazione. Interventi anche a Monreale e nel bagherese.