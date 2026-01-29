Il forte vento e la pioggia ha provocato diversi disagi nelle ultime ore a Palermo e in provincia. Sull’autostrada A19 Palermo-Catania, un’autoscala per traslochi si è rovesciata mentre percorreva la strada tra Altavilla Milicia e Trabia, in direzione Catania.

A causare l’incidente sarebbero state le forti raffiche di vento di ribalta che da ore stanno interessando la zona. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente del mezzo e gli eventuali altri utenti della strada non hanno riportato conseguenze, nonostante la spettacolarità dell’episodio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo pesante e per mettere in sicurezza il tratto e gli agenti della polizia stradale di Buonfornello per regolare il traffico e garantire la corretta circolazione.

A Palermo i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per l’incendio in un capanno di pertinenza di un’abitazione n via Giovanni Antonio Colozza, nella zona di Villa Tasca. Non ci sono stati feriti. Sono in corso indagini per accertate le cause del rogo.