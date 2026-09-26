La fortuna bacia la Sicilia anche se la vincita non è record ma comunque una somma consistente. E’ Palermo la città fortunata di questo fine settimana. E la vincita arriva in un quartiere residenziale della zona nord ella città. E’ stato, infatti, realizzato un “5+1” al Superenalotto con una vincita di 417.320,75 euro nella zona residenziale a ridosso dello stadio di Palermo.

La combinazione vincente centrata dall’ignoto giocatore

Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto che ha portato poco meno di mezzo milione nelle tasdche dell’ignoto giocatore: 10-18-26-33-39-45. Numero Jolly: 89. Numero Superstar: 48.

Nel concorso che ha visto l’estrazione ieri sera non si è registrato nessun “6”. Il jackpot stimato a disposizione proprio del “6”, dunque, per il prossimo concorso è pari a 32 milioni e 600.000,00 euro.

Il “5+1” da 417.320,75 è stato realizzato a Palermo “presso il punto vendita Tabacchi, situato in via dei Nebrodi 50/52, tramite una schedina 2 pannelli”.

Dieci giorni fa sfiorato il 6 in provincia di Messina

Appena dieci giorni fa la da Dea Bendata aveva fatto un altra tappa in Sicilia sempre con il SuperEnalotto. Come raccontato da Agipronews, nel concorso di martedì 15 settembre è stato centrato un “5” da 34.423,33 euro. La vincita è stata registrata a San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina, presso l’esercizio “Manila.. Non Solo Tabacchi” in Via Vittorio Emanuele, 112.

Ma non basta. Nel concorso di venerdì 4 settembre, era stato centrato un altro “5” da 156.649,12 euro a Giardini Naxos, sempre in provincia di Messina, presso il punto vendita “Tabacchi Lanza”, mentre martedì primo settembre nella regione sono stati realizzati tre “5” da 28.673,74 euro ciascuno, per un totale che supera gli 86mila euro. Una vincita è stata centrata a Leonforte, in provincia di Enna, presso l’esercizio commerciale di “Fiorenza Elisa” in Corso Umberto, 108; un’altra giocata vincente è stata convalidata a Catania presso la “Totoricevitoria Di Pietro” in Via Vittorio Emanuele, 492; l’ultimo premio è andato ad Aragona, in provincia di Agrigento, presso “La Parisienne 2.0” in Via S. La Rosa, 188.

L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC).

foto IPA Agency