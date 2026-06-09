La sconfitta è frutto delle liti interne, del fatto di essersi presentati divisi alle urne e degli scandali che hanno stancato i siciliani. E’ qui che va cercato il nodo di tutto. Ne è convinto il commissario di Forza Italia in Sicilia Nino Minardo che prepara l’analisi interna del voto ma non ha intenzione di dare corso alle tensioni che tendono a dividere la coalizione

Minardo: “Misuriamoci con il malessere dei nostri elettori”

“Non possiamo ignorare il messaggio che arriva dalle urne, a partire da Agrigento.

Non si tratta di misurarsi con la vittoria dei nostri avversari, ma con il malessere dei nostri elettori, di tanti cittadini che hanno preferito rimanere a casa o addirittura votare contro di noi. Sarebbe un errore fingere che questo problema non esista o negare che gran parte della responsabilità vada attribuita all’esserci presentati divisi e litigiosi in tante realtà locali” afferma il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.

Siciliani stanchi degli scandali

L’esponente politico prosegue la sua analisi “senza mettere in discussione il doveroso garantismo, che resta un principio irrinunciabile dello Stato di diritto, mi pare altrettanto evidente che i siciliani siano stanchi degli scandali, del malcostume politico e di pretese degne di signorotti medievali. La politica deve essere sempre esempio di sobrietà, responsabilità e servizio”.

Per il Commissario regionale degli Azzurri, “questo è un tema che non riguarda soltanto Forza Italia, ma tutta la politica. Possiamo fare tutti i vertici che vogliamo, ed è giusto che si facciano per definire strategie e programmi. Ma se non saremo capaci di guardare con onestà ai nostri errori e di dare spazio a una classe dirigente che abbia a cuore prima di tutto il bene comune, l’onorabilità delle istituzioni e il rispetto dei nostri elettori, ogni sforzo rischierà di essere vano”.

La fiducia non si eredita, bisogna conquistarla

“La fiducia dei cittadini non si pretende e non si eredita. Va conquistata ogni giorno con comportamenti coerenti, credibilità e serietà. È da qui che dobbiamo ripartire ed è questo il lavoro che porterò avanti con determinazione da commissario di Forza Italia in Sicilia”, conclude Minardo.