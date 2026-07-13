Forza Italia alla sfida catanese. Il territorio etneo è in movimento se non in subbuglio e adesso è tempo di affrontare la sfida. Un appello parte all’indirizzo del commissario regionale Nino Minardo: “Il lavoro svolto dal commissario regionale Nino Minardo in questi mesi è stato determinante per ricostruire un clima di entusiasmo, partecipazione e fiducia nei territori e tra i militanti e gli amministratori di Forza Italia. Un risultato che merita pieno riconoscimento” dichiarano in una nota congiunta il deputato nazionale Giuseppe Castiglione e i deputati regionali Nicola D’Agostino e Salvo Tomarchio, che sottolineano come lo stesso percorso di rinnovamento vada ora replicato anche nell’area etnea.

Occorre profondo rinnovamento

“Anche a Catania e nella sua provincia – proseguono i tre parlamentari – occorre un profondo rinnovamento, nel rispetto e nella valorizzazione delle storie e dell’impegno di tutti, soprattutto di chi ha ricoperto e ricopre importanti ruoli. È una fase fisiologica e necessaria per dare nuovo slancio al partito”.

“Abbiamo fiducia – concludono Castiglione, D’Agostino e Tomarchio – che anche a Catania, come sta avvenendo in tutta la Sicilia, questo percorso sarà inclusivo e saprà dare spazio e rappresentanza alle migliori energie, per attrezzare il partito ad affrontare le sfide che ci attendono e per dare voce e rappresentanza ai bisogni reali delle nostre comunità”.

Vito Arnone Commissario a Vizzini

Intanto Vito Arnone è il nuovo commissario di Forza Italia nel Comune calatino di Vizzini. La nomina è stata formalizzata nei giorni scorsi dal segretario provinciale azzurro, l’eurodeputato Marco Falcone, nell’ambito del percorso di rafforzamento organizzativo del partito nel Catanese.

“Affidiamo a Vito Arnone un incarico importante – dichiara Falcone – con la certezza che saprà consolidare azioni e presenza di Forza Italia a Vizzini attraverso un lavoro di ascolto, coinvolgimento e costruzione di una classe dirigente vicina ai cittadini”.

Soddisfazione viene espressa anche dal vicesegretario provinciale FI Antonio Villardita: “La nomina di Arnone completa l’assetto del partito a Vizzini, dove siamo impegnati nel sostegno all’Amministrazione del sindaco Salvatore Ferraro. Da oggi Forza Italia ha una guida politica serie e un punto di riferimento certo per iscritti, amministratori e simpatizzanti, nel segno dei valori del nostro partito e della coerenza”.