“Purtroppo l’ennesimo frana verificatosi sulla strada provinciale 119 sferra un ulteriore e durissimo colpo alla già precaria transitabilità viaria delle Madonie, isolando Polizzi Generosa e rendendo ancora più fragile l’area di accesso a Piano Battaglia, proprio nel momento in cui l’intero apparato istituzionale collaudato e messo in opera per la stagione invernale (Provincia, Comuni, Forze dell’Ordine) aveva cominciato a produrre risultati concreti e positivi”.

Lo dice il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi.

“Mercoledì dopo la segnalazione delle guardie forestali – aggiunge il sindaco – ho segnalato alla direzione viabilità della città Metropolitana di Palermo il cedimento e lo scivolamento della sede stradale nel tratto chilometrico in prossimità del bivio di Portella Colla. Ho emesso l’ordinanza di chiusura della viabilità. L’ordinanza si aggiunge alle altre due tuttora vigenti da oltre un ventennio: la prima relativa al tratto compreso tra il chilometro 3 e il chilometro 5 per rischio caduta massi; la seconda dal chilometro 1,7 al chilometro 3 per dissesto della sede stradale.

Questo ulteriore evento, verificatosi a seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno visto il territorio di Polizzi Generosa ricompreso in zona rossa dagli avvisi di allerta meteo diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, rappresenta un vero e proprio colpo di grazia, che genera sconforto e arreca un grave danno all’economia dell’intero territorio. La strada provinciale 119 Polizzi – Portella Colla rappresenta infatti un’arteria di fondamentale importanza e di rilevante interesse strategico regionale, in quanto consente l’accesso all’areale di Piano Battaglia per i turisti ospiti delle numerose strutture ricettive della vallata, nonché ai principali siti naturalistici del Parco delle Madonie ricadenti nel territorio di Polizzi Generosa e al collegamento con i Comuni del versante nord (Isnello, Castelbuono, Gratteri)”.

“Eppure, nonostante il quadro complessivo appaia fortemente critico, non intendo assumere un atteggiamento pessimista. Al contrario, nel rappresentare con realismo il grave stato di fatto, desidero richiamare a una leale e concreta cooperazione istituzionale – come operosamente praticata per altre evenienza del genere proprio a Polizzi Generosa – affinché si affronti finalmente, in modo risolutivo e definitivo, l’intera questione della messa in sicurezza e della piena transitabilità della SP 119. Un obiettivo assolutamente alla portata qualora tutte le Amministrazioni coinvolte – Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Polizzi Generosa e Unione dei Comuni delle Madonie – si siedano attorno a un tavolo, sblocchino i finanziamenti già disponibili, procedano con le gare e avviino tempestivamente i lavori, ponendo fine a una vicenda annosa quanto penalizzante per il territorio – aggiunge il sindaco – È quanto fra l’altro scritto lo scorso 14 gennaio 2026 (prot. n. 478) alla Città Metropolitana di Palermo per sollecitare l’avvio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della SP 119, per un importo complessivo di € 2.232.000,00, già finanziato nell’ambito della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 193 del 24 maggio 2024.

A tale intervento si aggiunge lo stanziamento regionale destinato alle strade provinciali, che ha visto beneficiaria la stessa Città Metropolitana di Palermo, la quale, a seguito di un proficuo confronto con l’Unione dei Comuni delle Madonie, ha ottenuto un finanziamento pari a 3.800.000 euro per interventi sulla rete viaria di accesso al polo turistico di Piano Battaglia, comprendente anche la SP 119 Polizzi – Portella Colla.

Alla luce dei recenti accadimenti e al fine di evitare lo stallo pluriennale già vissuto in passato e tutt’ora perdurante – situazione deprecabile e da scongiurare per non compromettere definitivamente le prospettive di sviluppo dell’intero territorio – con apposita nota inviata stamani a tutti le Amministrazioni coinvolte (Regione, Città Metropolitana, Prefettura di Palermo, Unione Comuni Madonie e SoSviMa), in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile e considerati i rilevanti riflessi che la suddetta arteria riveste per l’intera comunità territoriale, ho convocato per martedì 10 febbraio 2026 alle ore 10.00, presso la sede del Centro Operativo Comunale (COC) del Comune di Polizzi Generosa, sita in Via San Giovanni di Dio n. 2 il tavolo tecnico per affrontare l’intera vicenda e sbloccare i finanziamenti”.