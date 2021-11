Intervento dei vigili del fuoco

La montagna è franata sopra la galleria paramassi che era stata realizzata sulla strada provinciale 38 che da Palermo porta a Belmonte Mezzagno. La strada è stata chiusa al traffico rendendo complicato il collegamento con i comuni della provincia di Palermo attorno a Belmonte Mezzagno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la situazione non è semplice. Il peso dei massi sopra la barriera potrebbe creare non pochi problemi ai piloni che reggono la galleria.

Al momento stanno intervenendo diverse squadre di soccorso. Anche la protezione civile regionale è stata interessata alla frana.

Il sindaco di Belmonte Mezzagno Salvatore Pizzo è arrivato nella zona della frana tra sulla strada provinciale 38 sulla galleria paramassi.

Non si registrano danni a persone. I vigili del fuoco hanno transennato il tratto e chiuso al traffico la strada, in attesa che arrivi un tecnico della Città Metropolitana ed un tecnico della protezione civile. Per raggiungere Belmonte Mezzagno ci sono percorsi alternativi ma decisamente più lunghi e tortuosi.ù

Il sindaco di Belmonte Mezzagno, situazione molto grave

“La situazione per il territorio dopo la frana sulla galleria paramassi è davvero grave. Se va bene restiamo isolati per alcuni mesi. E’ indispensabile un intervento della protezione civile e dell’assessorato al Territorio. La strada provinciale interrotta è la sola che consente il transito dei pullman che collegano Belmonte Mezzagno a Palermo. La strada deve essere aperta quanto prima”.

Il sindaco di Belmonte Mezzagno Salvatore Pizzo chiede aiuto dopo il crollo del costone roccioso sulla galleria paramassi lungo la provinciale.

“Da anni il territorio non vede interventi significativi e questa gestione del territorio provoca situazioni davvero gravi non solo per Belmonte, ma per tanti centri e zona di Misilmeri che usano questa strada per arrivare a Palermo – aggiunge Pizzo – L’altra strada provinciale è chiusa con ordinanza per caduta massi. Ripeto la situazione è molto grave. Il territorio in questi anni non ha avuto grandi interventi. Un solo esempio abbiamo il piano per l’assetto idrogeologico (Pai) che non viene aggiornato dal 2011. L’ho fatto presente da quando sono stato eletto, ma ancora nulla”.

Frana nel messinese

Caduta massi a Capo Ali in provincia di Messina. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che stanno provvedendo a bloccare il traffico.

Sta arrivando una squadra di rocciatori per effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e valutare gli interventi necessari al fine di prevenire ulteriori distacchi. La protezione civile regionale ha avvertito anche l’Anas.