Disagi alla circolazione sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, dove la carreggiata è stata chiusa al km 92,280, nel territorio di Piraino (Messina), in direzione Palermo, a causa di una frana provocata dalla rottura di una rete paramassi. Il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni verso la strada provinciale oppure l’autostrada A20.
Sul posto sono operative le squadre Anas insieme alle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.
