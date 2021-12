Diffidata la Città Metropolitana

L’ultimo colpo di grazia lo hanno avuto ieri sera con la frana che ha creato un nuovo restringimento sulla strada provinciale 26 che collega i comuni di Cefalà Diana e Godrano nel palermitano.

Un nuovo colpo alla viabilità nella zona dove le vie di collegamento sono in condizioni pietose.

I sindaci di Cefalà Giuseppe Cangialosi e Daniele Bellini di Godrano chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza le arterie nel territorio.

“Siamo comuni dimenticati – dice Giuseppe Cangialosi – Le nostre strade sono piene di buche e gli automobilisti rischiano ogni volta che si mettono alla guida.

Per non parlare dei continui danni alle auto. Ieri sera a causa delle piogge l’ennesima frana e l’ennesimo restringimento. La competenza è della Città Metropolitana, ma fino adesso si sono visti solo interventi tamponi che non hanno risolto i problemi seri che vivono le comunità. Abbiamo diffidato la Città Metropolitana se non ci saranno interventi adiremo alle vie legali”.

Per i piccoli centri della provincia di Palermo le provinciali sono vitali per potersi spostarsi.

“Dopo la segnalazione di un cittadino che segnalava uno smottamento nella sp26, attivavo immediatamente la protezione civile locale – dice Daniele Bellini sindaco di Godrano – Visto il pericolo contattavo il responsabile della Città metropolitana di Palermo che immediatamente si recavano sul posto, transennando una corsia della strada.

Questa mattina mi recavo nuovamente sul posto ove erano presenti i tecnici della città metropolitana i quali stanno monitorando la strada e valutando una eventuale chiusura al traffico. Come Sindaco assieme al collega di Cefalà Diana domani mattina attiveremo tutte le interlocuzioni con gli enti preposti al fine di un intervento urgente ove scongiurare la chiusura al traffico, il quale danneggerebbe i pendolari e gli studenti che con i pullman non potrebbero passare”.