Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato in data odierna il decreto con il quale è stato nominato Francesco Mario Fragale come commissario straordinario del comune di Sutera (Caltanissetta) dopo lo scioglimento degli organi elettivi con la mozione di sfiducia votata lo scorso 21 novembre 2025.

A garanzia della continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, il Presidente Schifani, che ricopre ad interim anche l’incarico di assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ha nominato Fragale, attuale segretario generale della città metropolitana di Palermo. Il dirigente assumerà i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. L’incarico avrà effetto fino all’insediamento degli organi ordinari che saranno eletti nella prima tornata elettorale utile.

L’azione della Regione è volta ad assicurare l’immediata operatività e la corretta gestione amministrativa del Comune di Sutera, garantendo che i servizi ai cittadini non subiscano interruzioni. Fragale, professionista di comprovata esperienza, è chiamato a esercitare i poteri di tutti gli organi comunali per condurre l’Ente alla prossima tornata elettorale.