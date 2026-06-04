Sabato 13 giugno 2026 (ore 18 – ingresso libero) presso la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (CT) si chiuderà la mostra “Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco, docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, istituzione di cui è anche Direttore.

Curata dallo storico e critico d’arte Giorgio Agnisola e ideata da Alfredo La Malfa, Dario Cunsolo e dallo stesso Agnisola, la mostra ha permesso in questi mesi di ammirare una serie di dipinti dell’artista che, nato nel 1956 a Rocca d’Evandro (CE), è protagonista di una ricerca pittorica che trova la sua ragion d’essere in un personalissimo linguaggio astratto che fonde insieme materia, luce e colore.

Ultima occasione per osservare da vicino i quadri esposti, l’evento vedrà la presenza di Franco Marrocco e di Giorgio Agnisola che dialogherà con il pittore e proporrà le sue considerazioni finali su “Del Vedere e del Sentire”.

Luogo: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte, Via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Franco Marrocco

Prezzo: 0.00

Info:

Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte

Via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29 – San Giovanni La Punta (CT)

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Info:

www.fondazionelaverdelamalfa.com

mail: info@fondazionelaverdelamalfa.com

mobile: +39 3517800211





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