Sabato 13 giugno 2026 (ore 18 – ingresso libero) presso la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (CT) si chiuderà la mostra “Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco, docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, istituzione di cui è anche Direttore.
Curata dallo storico e critico d’arte Giorgio Agnisola e ideata da Alfredo La Malfa, Dario Cunsolo e dallo stesso Agnisola, la mostra ha permesso in questi mesi di ammirare una serie di dipinti dell’artista che, nato nel 1956 a Rocca d’Evandro (CE), è protagonista di una ricerca pittorica che trova la sua ragion d’essere in un personalissimo linguaggio astratto che fonde insieme materia, luce e colore.
Ultima occasione per osservare da vicino i quadri esposti, l’evento vedrà la presenza di Franco Marrocco e di Giorgio Agnisola che dialogherà con il pittore e proporrà le sue considerazioni finali su “Del Vedere e del Sentire”.
Luogo: Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte, Via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA
Tipo evento: Mostra
Data Inizio: 13/06/2026
Data Fine: 13/06/2026
Ora: 18:00
Artista: Franco Marrocco
Prezzo: 0.00
Info:
Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte
Via Sottotenente Pietro Nicolosi, 29 – San Giovanni La Punta (CT)
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Info:
www.fondazionelaverdelamalfa.com
mail: info@fondazionelaverdelamalfa.com
mobile: +39 3517800211
Link: www.facebook.com/events/1619914062457754
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