Fabrizio Alessi e il suo ricordo di Biagio Conte

A Talk Sicilia il giornalista Fabrizio Alessi ricorda Fratel Biagio Conte. Per Alessi, Fratel Biagio Conte ha fatto qualcosa di unico per la nostra città.

“Fratel Biagio ha fatto un qualcosa di unico, ovvero ha creato una missione importantissima, partendo dal nulla, dormendo all’addiaccio nei pressi della stazione centrale, ed era visto come pazzo, possibilmente come un malato di mente, oppure pensando a chissà quali intenti. Eppure lui è riuscito a offrire l’accoglienza a dei poveri disgraziati, ai senza fissa dimora, agli alcolisti, alle persone abbandonate. So che lui viveva con il bisogno di accogliere quante più persone possibile. Ed era evitato dalla società. Le istituzioni cosa davano a queste persone? Niente. Biagio Conte è stato folgorato non sulla via di Damasco ma sulla via di San Francesco, il Santo a cui ispirò e dedicò, secondo me, gran parte della sua vita.