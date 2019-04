E' successo a Palermo in un distributore del Policlinico

Due fratelli gestori di una pompa di benzina hanno simulato un furto e sono stati denunciati dalla polizia. I due per cercare di non essere incriminati hanno portato via la centralina dell’allarme credendo che si trattasse della hard disk del sistema di videosorveglianza.

I due ladri maldestri sono stati denunciati per furto, danneggiamento e simulazione di reato. Il tentato furto è stato messo in scena in un distributore nella zona dell’ospedale Policlinico. Gli agenti in un primo momento hanno constatato il tentativo di effrazione della cassaforte.

I due fratelli sono tornati la notte e hanno portato via i soldi circa mille euro e la scatoletta dell’allarme. Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza li hanno inchiodati e hanno ammesso le proprie responsabilità.