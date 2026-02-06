Un fucile a pompa e diverse munizioni sono state trovate in una attività commerciale nella zona dell’Olivella a Palermo. Il titolare, un giovane di 26 anni, è stato arrestato e portato nel carcere di Pagliarelli a Palermo.

I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri insieme alla polizia municipale. L’attività si trovata ai limiti della zona rossa instituita dalla prefettura dopo i violenti fatti di cronaca degli ultimi mesi.

I militari si sono insospettiti quando in un magazzino del locale hanno sentito un forte odore di hashish trovando in una stufa per esterni, una valigetta nera utilizzata per il trasporto di armi corte, che conteneva 9 stecche hashish, 4 cartucce a salve calibro 9×17 già esplose e una cartuccia per fucile calibro 12 inesplosa.

Nel locale dietro al bancone è stato rinvenuto un bicchiere contenente altre 6 cartucce calibro 9×17 inesplose e alcuni semi di marijuana, in cucina un bilancino di precisione con un coltello di 23 centimetri con residui di hashish sulla lama e, sopra la cappa, un sacco nero contenente un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa – ben oleato e pronto all’uso, con due 2 colpi inesplosi all’interno di un incavo del calciolo.