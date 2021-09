il blitz dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 anni a Capaci (Pa) accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.

Droga e armi in casa

Nel corso di una perquisizione in strada il giovane è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e 335 euro in contanti.

In casa sono stati trovati altri grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un fucile da caccia calibro 16, detenuto senza autorizzazione e con matricola abrasa, e circa 250 munizioni dello stesso calibro.

Arresto e indagini sul fucile

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. Il fucile è stato consegnato ai Ris per accertare se sia stato utilizzato per compiere delitti.