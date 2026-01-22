Un grave imprevisto ha scosso la mattinata di Cinisi, dove intorno si è resa necessaria l’evacuazione precauzionale di diverse abitazioni. L’allerta è scattata in via De Gasperi a causa di una consistente fuga di gas metano verificatasi durante l’esecuzione di alcuni lavori stradali. Secondo le prime ricostruzioni, un macchinario avrebbe accidentalmente lesionato una tubazione a media pressione, innescando la fuoriuscita del combustibile e il conseguente allarme tra i residenti e gli operai presenti sul cantiere.

Sul posto sono immediatamente confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno delimitato l’area per garantire la massima sicurezza. Per ridurre al minimo ogni rischio di esplosione o intossicazione, i soccorritori hanno disposto l’allontanamento temporaneo di circa dieci persone che risiedono negli edifici immediatamente adiacenti al punto del danneggiamento. La zona è stata costantemente monitorata con appositi rilevatori per verificare i livelli di concentrazione del gas nell’aria circostante.

Le operazioni di riparazione sono attualmente gestite dal personale tecnico della ditta Italgas, che sta lavorando per intercettare il flusso e sigillare la falla nel minor tempo possibile. I Vigili del Fuoco restano schierati a supporto dei tecnici per intervenire prontamente in caso di necessità e per fornire assistenza alla popolazione coinvolta. Stando alle ultime informazioni, l’intervento è tuttora in corso e le attività di ripristino della condotta potrebbero protrarsi ancora per diverse ore prima di consentire ai residenti di fare rientro nelle proprie abitazioni.