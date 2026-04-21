Fuga tra i quartieri di Palermo, arrestato un giovane di vent’anni

I Carabinieri della Stazione Crispi hanno arrestato un palermitano di vent’anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di prevenzione, al termine di un inseguimento iniziato nel quartiere Libertà e conclusosi nella zona del Cep. Il giovane deve rispondere di fuga pericolosa, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio, quando il conducente di un motociclo di grossa cilindrata ha ignorato l’alt intimato dai militari, dando il via a una corsa spericolata tra le vie della città.

Il fuggitivo era inizialmente riuscito a far perdere le proprie tracce tra le strade del Cep, ma la rapidità delle ricerche condotte dai Carabinieri ha permesso di individuarlo poco dopo all’interno dell’abitazione della sorella. Nel disperato tentativo di evitare le manette, il ragazzo ha cercato di ingannare gli investigatori sostenendo che il proprio mezzo gli fosse stato rubato poco prima dei fatti. La versione è stata però immediatamente smentita dagli abiti che indossava, perfettamente corrispondenti a quelli descritti dai militari durante la fuga.

Oltre alla tentata simulazione del furto, i successivi accertamenti hanno aggravato la posizione del ventenne. Sottoposto al test etilometrico, il giovane è risultato positivo, confermando lo stato di ebbrezza al momento della guida. Ulteriori verifiche hanno inoltre fatto emergere che il conducente era sprovvisto della patente di guida, portando all’emissione di diverse sanzioni amministrative pecuniarie.

L’operazione si è conclusa con il trasferimento del giovane davanti all’autorità giudiziaria per la valutazione della condotta e dei reati contestati. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, esaminati gli atti prodotti dai Carabinieri, ha convalidato l’arresto, confermando la legittimità dell’intervento e delle misure adottate dai militari per garantire la sicurezza stradale e l’ordine pubblico.