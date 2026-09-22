Un controllo di routine a uno scooter a Palermo, si è concluso con l’investimento di un pedone e l’arresto di un giovane. E’ successo in via Enrico Albanese. Qui una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha intimato l’alt a un ciclomotore senza targa, con a bordo due giovani.

Alla vista dei militari, il conducente ha accelerato dandosi a una rapida fuga a forte velocità cercando di fare perdere le tracce. In via Crispi, i due ragazzi hanno percorso un’area pedonale interdetta al traffico veicolare e delimitata da barriere in cemento.

Nella corsa, lo scooter ha investito una donna di 45 anni che stava passeggiando nella zona riservata ai pedoni. Nell’impatto lo scooter è finito a terra insieme ai due ragazzi. Un ragazzo di 17 anni è stato bloccato l’altro è riuscito a fuggire.

La fuga è durata poco. Il giovane di 24 anni già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova con obbligo di dimora notturna si è presentato in caserma indossando ancora gli stessi indumenti utilizzati durante la fuga.

Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e si trovai ai domiciliari in attesa della direttissima. Il passeggero minorenne di 17enne è stato denunciato. La donna investita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al pronto soccorso di Villa Sofia. Non è in pericolo di vita.