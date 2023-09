Gli studenti per raggiungere la scuola Giovanni Falcone nel quartiere Zen a Palermo devono percorrere la via Pensabene con enormi discariche sia a destra che a sinistra.







Cumuli di rifiuti dove c’è di tutto. Anche uno scooter evidentemente rubato e abbandonato tra la spazzatura. Rifiuti che in queste ore sono stati dati ancora una volte alle fiamme. Se l’istituto oggi, nel giorno dell’inaugurazione dell’anno scolastico, è accogliente e ben pulito, appena fuori, quello che vedono i ragazzi e gli insegnanti fa davvero impressione.

Come sempre questa zona ai margini dello Zen viene utilizzata per abbandonare ogni tipo di rifiuto. Tutti materiali che dovrebbero finire in discarica, per lo più abbandonati da chi esegue lavori nelle abitazioni e chi svuota appartamenti.

Non ci sono lo sacchetti di immondizia, ma laterizi, mattoni e mobili fatti a pezzi, divani e materassi. Uno scenario riprovevole che stride con le parole di speranza e rinascita che gli alunni hanno ascoltato oggi durante l’inaugurazione dell’anno scolastico.