Le indagini dei finanzieri della Tenenza di Corleone

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno scoperto 18 furbetti del Buono Spesa residenti nel comune di Bisacquino (Pa).

I soggetti presentando le autocertificazioni non del tutto complete avevano fatto istanza di accesso all’intervento socio-assistenziale.

I controlli incrociati dei militari della tenenza di Corleone hanno dimostrato che i nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno economico.

I furbetti sono stati segnalati al Comune di Bisacquino per la decadenza dall’ammissione ai benefici richiesti, per il recupero delle somme già erogate, di circa 3.55o e per le sanzioni per 10.650. Inoltre sono stati denunciai con l’accusa di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

L’attività di servizio conferma il ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto delle condotte tenute da coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di disagio.