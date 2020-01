Indagini dei baschi verdi di Termini Imerese

Gli uomini della guardia di Finanza hanno scoperto e denunciato un dipendente del Comune di Campofelice di Roccella (Pa) accusato di truffa aggravata e false attestazioni di presenza in servizio.

L’impiegato, secondo le indagini dei finanzieri, è l’ennesimo furbetto del cartellino che durante le ore di lavoro si assentava per ore. Appostamenti, pedinamenti e riprese fotografiche e video hanno permesso di documentare che l’uomo si allontanava dal posto di lavoro concedendosi prolungate pause per fare la spesa al supermercato e, in alcuni casi, anche per eseguire lavori di giardinaggio presso la propria abitazione.

Dalla verifica delle “timbrature” sono state riscontrate le assenze illegittime del lavoratore.