Due furti consumati e due tentati. E’ il bilancio della ultime ore a Palermo. I colpi sono andati a segno ai danni di un negozio di abbigliamento e uno di frutta e verdura. Nel primo caso i ladri hanno forzato la porta a vetri di New Form in via Maqueda. Sono riusciti a fare irruzione nel negozio e ad impossessarsi del cassetto del registratore di cassa.

Nell’attività commerciale è scattato l’allarme e i ladri sono dati alla fuga, il bottino è ancora da quantificare. L’altro colpo messo a segno in un negozio di frutta e verdura in via Sciuti. Anche in questo caso è stata spaccata la vetrina e sono stati portati via 5 mila euro insieme al registratore di cassa.

Non riusciti invece i furti alla farmacia La Mantia in piazzetta Visita Poveri. Qualcuno ha spaccato la vetrina ma il colpo è andato a vuoto i ladri sono stati disturbati da qualche passante. Altro colpo non riuscito in via Croce Rossa ai danni del negozio Whisky e Tabacco. I ladri hanno spaccato la vetrina, ma è scattato l’allarme e i ladri sono fuggiti via. Le indagini sono condotte da carabinieri e polizia.