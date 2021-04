I carabinieri hanno tratto in arresto per furto aggravato M.G. 44enne, originario della Costa D’Avorio e S.H. 32enne, malese sorpresi mentre rubavano nella palestra Virgin di via Ventura a Palermo.

Per ben due volte l’impianto sportivo chiuso in questo periodo per l’emergenza Covid era stato oggetto di diversi furti e così sono stati intensificati i controlli.

I militari hanno sorpreso i due uomini mentre con degli attrezzi da scasso cercavano di forzare la porta della struttura. Si è in attesa dell’udienza di convalida. Si indaga per stabilire se fossero stati i due arrestati a compiere anche gli altri furti.

Il contrasto alla microcriminalità ha portato inoltre ad altri due arresti: ai confini con Villabate, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di due giovani colti nell’atto di rubare una marmitta da un’auto in sosta, in questo caso, per loro, su disposizione del Pubblico Ministero, sono scattati gli arresti domiciliari.