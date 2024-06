Indaga la polizia

Due furti in casa a Palermo pare con la quasi certezza di mettere le mani su orologi preziosi. Due colpi che hanno fruttato ai ladri un bottino di migliaia di euro. In via Antonello da Messina e in via Gaetano Mosca in due colpi distinti diversi orologi Rolex molto preziosi dal valore di migliaia di euro.

I ladri sono entrati in casa e sono riusciti a portare via anche un Rolex Daytona che immesso sul mercato vale molto. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Nelle abitazioni sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che hanno cercato possibili impronte e tracce utili per risalire agli autori del colpo. Si stanno passando al setaccio anche le telecamere della zona per cercare di risalire ai ladri.

Furto al Policlinico di Palermo

FFurto all’ospedale Policlinico a Palermo. I ladri sono entrati nel reparto di chirurgia generale. Hanno rovistato tra le stanze e portato via due manici laringoscopici. Le indagini sono condotte dai carabinieri. I dirigenti dell’ospedale hanno presentato denunce.

Ladri ancora in azione

Purtroppo non è il primo caso. I ladri nei mesi scorsi erano entrati in azione nell’ambulatorio di psichiatria dell’universitaria Policlinico in via La Loggia a Palermo. Qualcuno si è calato dal terrazzo ha forzato l’ingresso e smontato un televisore da 52 pollici che si trovava attaccato nella parete. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dai filmati si capirà in quanti sono entrati.

Nei giorni prima presi di mira gli spogliatoi del reparto di ematologia

Pochi giorni prima un furto è stato messo a segno nel reparto di ematologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. Appena 24 ore prima gli infermieri e gli operatori sanitari dell’unità operativa di Medicina interna di area critica avevano bloccato due giovani, un uomo e una donna intenti a rubare negli spogliatoi che i ladri sono tornati di nuovo. Stavolta sono stati presi di mira gli spogliatoi del reparto di ematologia. Si sta quantificando il bottino.

Furti al Policlinico, i ladri bloccati dagli infermieri

Scene da film al Policlinico, poche sere fa quando infermieri e OSS dell’unità operativa di Medicina interna di area critica, diretta dal professore Baldassare Canino, hanno bloccato due ladri, un uomo e una donna, intenti a rubare negli spogliatoi del secondo piano dell’edificio 15 dell’Azienda ospedaliera universitaria.

Questi i fatti. Al cambio turno alle 20 un’infermiera, entrata nello spogliatoio, sente degli strani rumori nella stanza accanto e, intuendo una presenza estranea, con il cellulare chiede aiuto ai colleghi. Gli operatori sanitari accorsi individuano i due ladri che tentano di fuggire prima rifugiandosi in bagno e poi in un sala operatoria attualmente non utilizzata. Con grande prontezza, il personale del Policlinico blocca tutte le vie di fughe.

