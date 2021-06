Le indagini dei carabinieir

I carabinieri hanno arrestato due giovani di Villabate di 34 e 24 anni sorpresi a rubare una marmitta da una Toyota Yaris. I due sono stati bloccati in largo Michele Gervasi a Palermo dopo avere tagliato il catalizzatore della vettura con un flex.

Gli arrestati, su disposizione del pm, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati portato “ai domiciliari” presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida. Dall’inizio dell’anno sono 10 le persone arrestate per il reato in argomento dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo.

I ladri tagliano la marmitta per recuperare i pochi grammi di rodio, palladio e il platino che si trovano nel catalizzatore soprattutto nelle vetture più datate. Metalli che valgono centinaia di euro al grammo.