I carabinieri hanno arrestato tre persone e denunciati per i furti alle infrastrutture energetiche tra le province di Enna e Palermo. L’azione congiunta ha permesso ai Carabinieri di recuperare oltre tre chilometri di cavi di rame sottratti alle reti elettriche locali, inferendo un duro colpo al traffico illecito del cosiddetto “oro rosso”.

Bloccati a Sperlinga durante il taglio dei cavi

Il primo intervento è stato condotto dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Corleone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo. Durante un servizio mirato nel territorio di Sperlinga, in provincia di Enna, i Carabinieri hanno sorpreso tre uomini di 44, 46 e 66 anni, tutti residenti a Palermo e già noti alle forze dell’ordine per reati specifici contro il patrimonio, mentre asportavano i conduttori da una linea elettrica di media tensione.

I tecnici di E-Distribuzione, intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’impianto e verificare l’entità della sottrazione, hanno accertato l’ammanco di 30 campate, corrispondenti a una lunghezza lineare stimata di circa 3.000 metri. I tre indagati avevano già arrotolato l’ingente quantitativo di materiale in matasse, nascondendole nella vegetazione circostante in attesa di poterle caricare e trasportare altrove. Il rame è stato interamente recuperato e restituito all’ente gestore, che sta ora completando la stima economica dei danni subiti dalla rete. Per i tre palermitani sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato in concorso e, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti presso la casa circondariale “L. Bodenza” di Enna a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sequestrati altri duecento metri di conduttori a Petralia Sottana

Parallelamente, un’ulteriore attività investigativa ha interessato il versante palermitano delle Madonie. I Carabinieri della Stazione di Petralia Sottana hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati palermitani di 36 e 38 anni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso. L’operazione rappresenta l’esito degli accertamenti avviati dallo scorso 4 novembre in seguito a una serie di razzie registrate nelle contrade Gisa, Petrusa e Sant’Elia.

Nel corso di un posto di blocco alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un autocarro con a bordo i due uomini. La perquisizione del veicolo ha consentito di scovare nel cassone circa 200 metri di cavi di rame, risultati provento di furto. Non avendo saputo fornire alcuna giustificazione valida sulla provenienza del carico, i due occupanti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, mentre il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale.