E’ accusato di numerosi furti con spaccata e tentato un’estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per i minorenni di Palermo.

Il ragazzo avrebbe agito insieme ad altri giovani arrestati che avrebbero commesso reati contro il patrimonio nei comuni dell’hinterland palermitano. Dall’attività investigativa sarebbe emerso in particolare il coinvolgimento del 16enne in numerosi furti in esercizi commerciali effettuati con il metodo della “spaccata”, ossia utilizzando veicoli rubati per infrangere le vetrine dei negozi.

Il minore, già detenuto all’istituto per minorenni per analoghi fatti, è ritenuto responsabile anche di un episodio di tentata estorsione con il metodo del cavallo di ritorno, consistente nel furto di un veicolo, accompagnato dalla successiva richiesta di denaro al proprietario per la restituzione.