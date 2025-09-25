Nuove spaccate a Palermo. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte in via Trinacria e poi in viale Strasburgo. Nel primo caso hanno preso di mira il negozio “Zero glutine”: hanno sfondato la vetrata della porta d’ingresso. Si sono portati via il registratore di cassa e si sono dati alla fuga.

Poco dopo, un secondo furto in viale Strasburgo. In questo caso i malviventi hanno fatto irruzione negli uffici della ditta “Kone” che si occupa della manutenzione di ascensori. Prima hanno forzato la saracinesca e spaccato la porta principale, poi si sono impossessati di attrezzi e materiale per un valore ancora in fase di quantificazione. Sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e hanno avviato le indagini per rintracciare gli autori dei due colpi. In entrambi i casi il bottino è ancora da quantificare. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

I precedenti furti con spaccate

Soltanto una settimana fa si era registrato l’ennesimo furto con spaccata nel Palermitano. A Monreale per la precisione, dove è finito nel mirino un negozio di abbigliamento. E’ stata sfondata la vetrina di “Seven Store” che si trova nella centrale via Venero. I ladri si sono impossessati di soldi in contanti contenuti nel registratore di cassa, poi sono fuggiti facendo perdere le tracce.

Sempre in provincia, ma in questo caso a Carini, è stata ‘ripulita’ una tabaccheria. Sul corso principale della cittadina, un’auto è stata lanciata a forte velocità contro l’ingresso, poi i malviventi sono scappati con soldi in contanti, stecche di sigarette e Gratta e vinci. In città, invece, un furto con spaccata è stato messo a segno in pieno centro, al ristorante “Magna Roma”.