I ladri sono entrati in due esercizi commerciali a Palermo. Hanno scassinato la saracinesca e si sono portati via soldi e bottiglie di vino. Il primo colpo è stato messo a segno in via Francesco Raimondo nel supermercato Bai Bai. Qui è stato portato via il registratore di cassa con dentro soldi da quantificare. Nel secondo caso i ladri sono entrati nel locale le Cupolette via Monteleone. Sono state portate via bottiglie di vino per 2500 euro.

Indaga la polizia

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di Stato. Un furto è stato sventato dal proprietario stesso nella ferramenta e colori Chiarelli via Salvatore Morso. Per due volte i ladri hanno tentato di scassinare la saracinesca. In entrambi i casi grazie al sistema di videosorveglianza e l’allarme il proprietario è riuscito a mettere in fuga i ladri.

Furto alla scuola media Mantegna Bonanno

Rubato il contatore dell’acqua nel plesso della scuola media Mantegna Bonanno in piazza Pietro Micca a Palermo. I ladri per raccattare un poco di rame hanno tranciato i tubi e portato via il misuratore che si trova all’esterno dell’edificio scolastico. Il furto poteva creare disagi al plesso ma grazie alla dirigente Laura Bisso tutto si è risolto senza gravi conseguenze. “Grazie alla sinergia con Comune e Amap l’impianto idrico e il contatore è stato installato di nuovo – dice la dirigente – Le lezioni sono state spostate nella sede centrale in via Bologni e adesso è stato tutto ripristinato”.

Danneggiata anche pompa di benzina

I ladri hanno danneggiato anche l’impianto di carburante che si trova nei pressi della scuola. Anche al distributore di benzina è stato rubato il contatore. Le indagini sui furti sono condotte dai carabinieri.

Vandali in azione nella scuola Rita Atria a Palermo, finestre scardinate

Vandali in azione nella scuola Rita Atria in largo Cavalieri di Malta a Palermo. Hanno scardinato le finestre e sono entrati. Da un primo sopralluogo pare che non manchi nulla. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri che indagano. Non ci sarebbe immagini di videosorveglianza ma sono state acquisiti i filmati ripresi dalle telecamere che ci sono attorno al plesso scolastico.

Furto nella scuola Orestano in via San Ciro, portati via tablet e computer

Due giorni fa i ladri sono entrati nell’istituto scolastico Orestano in via San Ciro a Palermo. Sono stati portati via quindici tra tablet e computer che erano conservati in alcuni armadi. Non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei dirigenti.

