Non è la prima volta che succede

La Fiera di Natale di via Magliocco, traversa della centralissima via Ruggero Settimo, vittima dei ladri. Nemmeno il tempo di partire che già nella fiera di fine anno di via Magliocco è avvenuto il primo furto. “Non è la prima volta che avviene un fatto del genere”, è la denuncia di uno degli espositori presenti in via Magliocco.

Il furto tentato in un gazebo

Come riporta il Giornale di Sicilia, la scorsa notte un uomo ha tentato di entrare, riuscendoci, in una delle casette di legno allestite nel cuore del centro della città. Secondo quanto ricostruito, il malviente, avrebbe riempito diversi sacchi con la refurtiva appena rubata, per lo più oggetti in cuoio, tra cui diversi borselli, e oreficeria, mettendo sottosopra l’intera esposizione del bancone.

Un addetto alla sicurezza lo ha bloccato

L’uomo però è stato bloccato da uno degli addetti alla vigilanza. Al momento della fuga, infatti, la guardia giurata è riuscito a bloccarlo e allertare una volante della polizia, intervenuta immediatamente, e gli agenti hanno arrestato l’uomo. La vicenda sarebbe avvenuta in pianza notte, attorno all due.

Sono solo questo episodio ma anche una altro tentato furto

Adesso al vaglio degli inquirenti anche un secondo episodio, ipotetico: altri venditori, infatti, avrebbero lamentato di aver ritrovato il proprio gazebo aperto. Le indagini sono in corso e gli inquirenti si stano avvalendo delle riprese delle telecamere di video sorveglianza.

“Non è la prima volta che accade”, il commento del direttore

L’amarezza di uno dei responsabili della Fiera di Natale di via Magliocco è grande. “Siamo amareggiati – ha detto Costantino Sparacio, direttore artistico della manifestazione di Confartigianato -. Non è la prima volta che succede, ma quest’anno hanno anticipato i tempi. Adesso la sorveglianza verrà raddoppiata, anche da parte elle forze dell’ordine che ringraziamo per il lavoro che svolgono”