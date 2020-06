La Polizia ha arrestato Francesco Paolo Comignano, 23 anni accusato di furto in appartamento nella zona della Noce a Palermo. Il giovane era stato già arrestato per avere messo a segno diversi furti.

Lo scorso mese di luglio Comignano è riuscito a entrare in una casa e ha fatto incetta di argenteria, monili e di un Rolex.

Grazie ai poliziotti della scientifica si sono trovare nelle stanze ripulite le impronte del giovane. Con le stesse modalità già a dicembre del 2018 era stato arrestato per un tentativo di furto ad una abitazione al piano terra di via Rinaldo Montuoro. Comignano si trova in carcere.

Qui gli è stato notificato il nuovo provvedimento. Indagini sono in corso per risalire alla refurtiva rubata, che potrebbe già essere stata rivenduta a ricettatori.