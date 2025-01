Ladri in azione la scorsa notte in due isole ecologiche della Rap, l’azienda che si occupa a Palermo della raccolta dei rifiuti.

I dipendenti hanno notato che qualcuno ha aperto dei varchi nella recinzione della struttura rubando attrezzi utilizzati dall’azienda municipalizzata per svolgere le attività e numerosi scarti di metallo che erano accatastati per essere conferiti alle aziende di riciclo. I colpi sono stati messi a segno nell’isola ecologica nei pressi di via Oreto e in via Ernesto Basile.

I responsabili hanno presentato denuncia e hanno fatto un inventario di quanto rubato. Tra le cose portate via, materiale ferroso, numerose batterie e diversi motori elettrici. I ladri sono riusciti a prendere anche un transpallet elettrico, un carrello utilizzato per stoccare i rifiuti.