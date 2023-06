Furti al palazzetto dello sport a Misilmeri, tre indagati e refurtiva recuperata

Ignazio Marchese di

16/06/2023

Tre minorenni sono stati sorpresi nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport di Misilmeri, nel palermitano, dove era stati messi a segni dei furti. I carabinieri si erano appostati per bloccare chi entrando aveva provocato danni e portato via attrezzatura sportiva. Nel corso delle perquisizioni in casa di uno degli indagati i militari, coordinati dalla Procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna, hanno trovato materiale sportivo che era stato rubato nella struttura.

Cosa è stato recuperati

Ad essere recuperati da quei furti al palazzetto dello sport 40 cinesini (piccoli coni per allenamento), 27 casacche, 2 palloni, una pompetta per gonfiare con spillo, una sacca e un borsone. In casa di un secondo ragazzo è stato scoperto che l’abitazione era allacciata abusivamente alla rete elettrica. I due genitori, il padre di 54 anni e la madre di 46 anni, entrambi di Misilmeri, sono stati arrestati. Un terzo minorenne trovato in possesso di una dose di hashish.

Fenomeno vandalismo soprattutto nelle scuole

Sono soprattutto le scuole quelle che statisticamente sono prese maggiormente di mira dai vandali, Ed è quello che è successo a Palermo nei giorni scorsi con i danneggiamenti nei confronti dell’asilo nido comunale “La Malfa” in via Cristodulo, ad Acqua dei Corsari. All’apertura dell’asilo, il personale della struttura educativa ha trovato alcuni vetri dell’ingresso rotto e sarebbero stati trafugati alcuni pc. Fu anche aperta la dispensa e rubato il cibo destinato alla merenda dei bambini.

Sette furti in meno di un mese in un asilo a Borgonuovo

Sette furti in meno di un mese: è successo lo scorso anno all’asilo “Il Papavero”, struttura che si trova in via Acireale, a Palermo. Il plesso di Borgonuovo ha subito diverse effrazioni, che hanno comportato danni e furti ai beni della scuola. Episodi che preoccupano molto gli operatori dell’asilo nido, allarmati per le ricadute che tali fatti potrebbero avere in vista dell’inizio dell’anno scolastico. L’ultimo blitz, in ordine cronologico, si era verificato in un fine settimana. In tale occasione, i malviventi trafugarono gli elettrodomestici necessari alla preparazione e alla conservazione dei cibi da destinare ai bambini del plesso. Tra questi un pozzetto congelatore, un frigorifero e una lavastoviglie.

I palasport dimenticati

Quello del vandalismo e dei furti nei palazzetti dello sport è un problema che va ben oltre il singolo caso. Il capoluogo, Palermo, ne è la dimostrazione come BlogSicilia ha denunciato più volte. In particolare con una precisa inchiesta intitolata “Il Palazzetto dello Sport di Palermo”: un sogno durato soltanto nove anni e conclusosi nel 2008. Quando la copertura dell’impianto ha ceduto a causa di un’ondata di maltempo. Da allora sono passati quattordici anni e la struttura, da luogo di grandi eventi musicali e sportivi, si è trasformata in una sorta di set per un film dell’orrore o post-apocalittico.

Sembra quasi di essere in una pellicola alla Indipendence Day. La natura ha inghiottito praticamente l’intero ingresso. I ladri hanno rubato tutto, persino quello che sembrava impossibile trafugre (ad esempio una trave portante). Uno spettacolo agghiacciante nel quale i vandali hanno fatto il resto, bruciando e danneggiando ciò che è rimasto. Il plesso sportivo è quindi ridotto alle ceneri, anche se oggi inizia ad aprirsi qualche spiraglio sulla sua possibile riapertura.