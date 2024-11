Tre furti in sei giorni al ristorante Solart Village in via Portofino a Capaci (Palermo). I ladri sono entrati e hanno di nuovo portato via di tutto. Dopo avere spaccato la vetrata sono stati rubati l’impianto audio, 5 casse, 2 mixer ,1 subwoofer, cibo, alcolici, luci palco e cavi.

“Hanno rubato quello che era rimasto – commentano i titolari – È veramente vergognoso. Colpire in maniera così ripetitiva, chi con tanti sacrifici ha creato tutto dal nulla fa riflettere. Ci costringeranno a restare a dormirci dentro”.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei colpi grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il racconto della titolare, spiega bene lo stato d’animo di una imprenditrice che ha subìto tre spaccate al locale nel giro di sei giorni. Una sensazione di impotenza di fronte a chi si sente libero di poter entrare a piacimento nel suo locale, spaccando vetrate, porte, e portando via tutto quello che gli capita a tiro.

Grazie allo spirito dei titolari e al lavoro dei dipendenti, l’attività ha potuto riprendere il regolare svolgimento.

Sfondano il muro e svuotano la cassaforte del Conad di Castelvetrano, indagini in corso

Nella notte del 3 novembre alcuni malviventi hanno messo a segno un importante colpo ai danni del punto vendita Conad situato sul prolungamento di via Gentile a Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Disattivato l’impianto di videosorveglianza

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sono riusciti a disattivare il sistema di videosorveglianza del supermercato, in modo da poter agire indisturbati. Hanno poi sfondato una parete per accedere al vano in cui si trova la cassaforte. Una volta entrati nel locale, hanno manomesso il sistema d’allarme e hanno aperto la cassaforte, impossessandosi del denaro custodito al suo interno. La cifra rubata sarebbe compresa tra i 25 e i 50 mila euro, ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per definire l’ammontare esatto.

Indaga la polizia

Sulla vicenda indaga il Commissariato di Polizia di Castelvetrano, che sta acquisendo i filmati delle telecamere della zona per cercare di risalire agli autori del colpo. I malviventi sembrano aver pianificato il furto nei minimi dettagli.

Furto con spaccata in via Maqueda a Palermo, indaga la polizia

Nuova spaccata in centro a Palermo ai danni di un commerciante. In via Maqueda nel laboratorio artigianale siciliano Donnafranca i ladri dopo avere danneggiato la vetrina hanno portato via il registratore di cassa. A presentare la denuncia un dipendente che ha visto allontanarsi due giovani a bordo di uno scooter elettrico con la cassa in mano. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

