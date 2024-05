Furto in una scuola nel Palermitano. I ladri hanno danneggiato una finestra del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII di Belmonte Mezzagno durante la scorsa notte e hanno portato via alcuni computer. A scoprire l’irruzione il personale scolastico appena entrato a scuola. E’ stata presentata la denuncia ai carabinieri. I militari hanno iniziato le indagini per risalire agli autori del colpo.

Il triplo furto alla scuola Scinà

Scuole prese di mira nel capoluogo, con la scuola Domenico Scinà costretta a fare i conti con tre furti in una settimana. Nell’ultimo colpo il ladro, che è stato ripreso dalle telecamere, ha anche tentato di sabotare l’allarme della scuola per potere agire con tutta tranquillità e completare la razzia dell’impianto di amplificazione delle casse e degli strumenti musicali. “Sembrano colpi su commissione – dice la dirigente Maria Gabriella Martorana – Sanno cosa c’è e sanno dove prenderli. Con gli alunni abbiamo organizzato dei concerti. Sono mesi che si preparano. Questi furti hanno messo a rischio il lavoro svolto. Questa volta ha rubato due casse e si stava portando via la batteria. Nei giorni scorsi hanno rubato altri strumenti e l’impianto di amplificazione. E’ davvero sconfortante”.

Il colpo alla Nicolò Garzilli

Nuovo furto nella scuola elementare Nicolò Garzilli di via Isonzo a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione nella notte, manomettendo una finestra. Poi hanno passato al setaccio tutti i locali, mettendo a soqquadro le aule e prendendo di mira anche il bagno. È infatti stato sradicato lo scaldabagno, con il quale i malviventi sono poi fuggiti. L’amara scoperta stamattina, quando il personale scolastico ha informato il dirigente scolastico che ha quindi avvisato i carabinieri. I militari si sono recati sul posto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, al vaglio ci sono i filmati delle telecamere della zona. Si tratta dell’ennesimo colpo contro gli istituti scolastici della città.