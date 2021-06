Furto questa notte nel vivaio comunale di Palermo. I ladri si sono impossessati delle sonde lambda di sette mezzi destinati alla potatura. Non è la prima volta che al vivaio vengono messi a segno i furti nel vivaio, che si trova nel cuore della Favorita.

“Visto che si tratta di un impianto distante dal centro cittadino non si comprende come non sia mai stato dotato di un impianto di videosorveglianza – dice Igor Gelarda capogruppo Lega Palermo – Il furto metterà più in ginocchio il settore delle potature è in sofferenza e che ora avrà anche 7 mezzi in meno.

Un settore particolarmente in difficoltà che può contare su appena 10 potatori in tutta la città che possiede un patrimonio arboricolo di circa 70 mila esemplari. Questo aumenterà il pericolo di caduta alberi in città”.