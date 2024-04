Ha cercato di rubare l’auto in pieno giorno a Ficarazzi (Palermo) in via Mattarella. Un giovane con il volto coperto dal cappuccio della felpa aveva già aperto la Fiat 500.

Non ha fatto i conti con la proprietaria che aveva parcheggiato l’auto davanti l’abitazione. La donna ha iniziato ad urlare e riprendere il giovane che non appena si è visto scoperto è fuggito via insieme ad un complice che l’aspettava a bordo di una Fiat Punto.

“Io la tua faccia non me la dimentico – ha urlato la donna che ha postato il video sui social – Hai cercato di rubarmi la macchina proprio davanti casa. Io ti consumo”.