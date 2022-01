Polizia ha avviato le indagini

Furto nel bar a Villa Filippina in piazza San Francesco di Paola a Palermo. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso del locale e hanno portato via bottiglie di liquori e altri oggetti per oltre mille euro.

Ad accorgersi del colpo i gestori del bar questa mattina quando hanno aperto l’esercizio commerciale. Sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno iniziato le indagini e raccolto la denuncia dei gestori. Si stanno cercando delle immagini di sorveglianza per risalire a chi ha messo a segno il colpo.

Il furto alla pizzeria Bellini

Nei giorni scorsi i ladri sono entrati in azione in pieno centro a Palermo. Presa di mira la pizzeria Bellini che si trova proprio sotto la sede del Comune. I malviventi hanno forzato l’ingresso e hanno portato via la cassa con dentro l’incasso.

Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che ha anche acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza del locale e della zona per cercare di risalire agli autori.

Arrestato un ladro nel quartiere della Noce

In una sola sera avrebbe messo a segno diversi furti nella zona della Noce. La polizia di Stato ha arrestato M.T., 30 anni, sorpreso a trascinare due compressori appena portati via da un’attività commerciale che si trova dalle parti di via Flavio Gioia a Palermo.

Al 112 erano arrivate alcune segnalazioni su un giovane che aveva aperto tre magazzini: un box, un negozio di detersivi e una macelleria. Gli agenti sono riusciti a bloccarli. L’indagato è stato accompagnato in tribunale e, dopo l’udienza di convalida, il giudice per l’udienza preliminare ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

