Sui social una nuova parodia dello spot Red Bull, dopo quello di Matranga e Minafò.

È lo spot del “Beer Bubbles fest” che torna dal 22 al 24 ottobre, a Villa Filippina.

Il programma della kermesse, tra gadget e omaggi.

30 birrifici artigianali, oltre 150 birre diverse, si prevedono circa 10mila litri di birra da spillare.

Una parodia della parodia sì ma molto molto pop. Perché può la Red Bull piombare su Palermo, possono Matranga e Minafò sfrecciare in lapino, ma vuoi mettere la Panda vecchio modello che corre sulle note corroboranti di Fausto Leali… Il protagonista deve portare un rifornimento di birra al Beer Bubbles fest ma si blocca per alcuni saporiti intoppi.

Dal 22 al 24 ottobre, a Villa Filippina

Il video sta già viaggiando velocissimo sui social, intanto ci si prepara al ritorno della “grande famiglia” del festival della birra artigianale – dal 22 al 24 ottobre, a Villa Filippina (piazza S. Francesco di Paola 18).

Il programma

Il venerdì si inizierà alle 17 e i battenti della Villa chiuderanno all’una; sabato e domenica via alle 11 del mattino e poi spediti fino a notte. Trenta birrifici artigianali presenti per un totale di oltre 150 birre diverse, si prevedono circa 10mila litri di birra da spillare direttamente nel bicchiere/gadget che resterà come ricordo, poi i laboratori, inseriti nel programma delle esperienze del festival “Le Vie dei Tesori” (acquistabili sul sito www.leviedeitesori.com).

I biglietti

Previsto un ticket di accesso giornaliero di 2 euro + il bicchiere Beer Bubbles + tasca porta bicchiere 3 euro. Si entra solo con green pass. E i primi 100 che arrivando da fuori città in tram o in treno, presenteranno il biglietto, avranno una birra in regalo.