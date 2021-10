l'iniziativa il 16 e 17 ottobre

Giornate Fai d’Autunno, la decima edizione della manifestazione

Oltre 40 siti poco conosciuti o solitamente inaccessibili aperti in Sicilia

Appuntamento il 16 e 17 ottobre

Alla scoperta di cultura, bellezza, e paesaggio lasciandosi sorprendere da quanto ci circonda.

Tornano per la decima edizione le Giornate Fai d’Autunno, organizzate dal Fondo Ambiente Italiano che dal 1975 promuove e valorizza i beni culturali e paesaggistici del nostro Paese.

L’appuntamento è per il 16 e 17 ottobre, con le visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia. Le Giornate Fai d’Autunno si terranno anche in Sicilia.

L’impegno del Fai in Sicilia

Stamane alla Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, a Palermo, la presentazione del ricco calendario di iniziative che coinvolgeranno anche la Sicilia con il supporto di centinaia di volontari del Fondo Ambiente Italiano, molti dei quali giovanissimi.

Particolarmente soddisfatto Giuseppe Gini, presidente Fai Sicilia.

“Apriremo – ha detto – 40 siti molto diversi tra loro in 21 città siciliane. Siti che sono complessi monastici, castelli, come quello di Realmonte, zone agricole e boschi, riserve naturali, torri. Il Fondo Ambiente Italiano ha attenzionato molto il rapporto con il paesaggio.

Il Fai si batte per far sì che i cittadini amino i loro paesaggi.

Queste giornate d’Autunno sono finalizzate alla sostenibilità ambientale che è la sfida di oggi per far sì che il pianeta non si distrugga”.

Ma come si fa a proteggere realmente i nostri territori?: “Si fa – ha osservato Gini – attraverso la cura e l’attenzione dei cittadini. Se i cittadini riescono a vedere la qualità dei territori, attraverso proprio le iniziative come quelle del Fai, sono loro poi a tutelare i territori. Per questo motivo il Fai porta avanti questa continua azione di sensibilizzazione”.

Il cantiere di Palazzo Ex Ministeri a Palermo

A prendere parte alla presentazione odierna anche Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha voluto focalizzare l’attenzione sulle visite al cantiere di Palazzo ex Ministeri, che si trova a Palermo in corso Vittorio Emanuele 461 a Palermo. Di proprietà dell’Ars dal 1987, il palazzo, da tempo in restauro, sarà aperto in esclusiva per il Fai.

Miccichè non ha nascosto la propria gioia. “Siamo molto felici che ritorni il Fai con queste sue giornate – ha detto -, poi siamo ancora più felici perché è stata scelta la nostra iniziativa di Palazzo Ex Ministeri.

E’ un palazzo meraviglioso che verrà scoperto dai palermitani che non lo conoscono perché è chiuso da tantissimi anni. Attualmente è ancora un cantiere, ma toglieremo l’impalcatura consegnando il prospetto alla città nel giro di un mese, poi ci vorranno un paio di anni prima che venga completato”.

Poi, l’annuncio di Miccichè: “Il palazzo ospiterà la nuova biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana e completerà il percorso delle biblioteche del Cassaro di Palermo. La biblioteca dell’Ars comprende circa 150mila volumi e l’emeroteca più importante d’Europa e che io considero patrimonio del mondo. Sarà intitolata a Piersanti Mattarella”.

I luoghi visitabili a Palermo

La delegazione FAI di Palermo, nell’occasione di queste giornate, aprirà i seguenti siti: Villa Niscemi e scuderie reali; Villa Igiea; Arsenale della Real Marina; Cantiere di Palazzo ex Ministeri (come detto); Soprintendenza del Mare (via Lungarini civ.9); Stadio comunale Renzo Barbera.

Come partecipare alle visite

Per partecipare è necessario prenotare sul sito del Fai: https://www.fondoambiente.it/. Saranno attuati i protocolli di sicurezza anti-Covid 19.

“Il cambiamento culturale della città”

Il sindaco Leoluca Orlando ha dichiarato tramite una nota: “Le giornate del Fai sono espressione di una grande trasformazione che si inserisce perfettamente nel grande cambiamento culturale della città. Perché contribuisce a fare percepire i beni pubblici e privati come comuni e, quindi, appartenenti all’intera collettività. E’ questo il significato più importante dell’iniziativa che rafforza il valore della città di Palermo che, giorno dopo giorno, consolida la sua attrattività dopo il periodo di chiusure causate dalla crisi pandemica”.

Per l’assessore alla Cultura, Mario Zito “si ritorna a vivere insieme questi momenti di festa organizzati dal Fai. Ogni giorno partecipiamo alla riapertura di un sito e ogni riapertura – ha osservato – è un bellissimo segno di speranza”.

La Soprintendenza del Mare

Valeria Patrizia Li Vigni, soprintendente del Mare di Sicilia, ha parlato dell’imminente ed attesissima mostra dedicata al marito Sebastiano Tusa, l’archeologo di fama mondiale tragicamente morto in un incidente aereo nel 2019.

“Per noi è un piacere – ha detto – ed un onore, ripercorrere i luoghi dell’Arsenale della Real Marina, dove verrà realizzata una mostra fortemente voluta dall’assessore regionale Samonà su Sebastiano e la sua vita dedicata alla cultura. Ricorderemo le sue grandi conquiste nel campo dell’archeologia, della preistoria ma anche dell’archeologia subacquea, ed il suo impegno per creare questo gioiello che è la Soprintendenza del Mare che tutto il mondo ci invidia”.

Lo Stadio Renzo Barbera

Apertura straordinaria ai visitatori anche dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Visite guidate domenica 17 ottobre dalle 10 alle 17:30 in collaborazione con il Comitato promotore di La Domenica Favorita.

Dario Mirri, presidente del Palermo Calcio ha commentato: “La prospettiva è quella del rispetto del luogo, della memoria, del luogo che è di passione che si tramanda da pare in figlio e questo stadio rappresenta un luogo straordinario al confine col parco della Favorita con una scenografia che è il monte Pellegrino che è irripetibile. Credo che a livello nazionale ed internazionale non esista uno stadio che ha questa visibilità e questa bellezza naturale”.