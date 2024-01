Sono riusciti a mandare in frantumi un vetro semi blindato e portare via contanti, biglietti per autobus, bottiglie, formaggi e pure libri. Il colpo con la spaccata è stato messo a segno nell’edicola La casa del giornale di via Principe di Villafranca, che si trova all’angolo con via Turrisi Colonna, dove i ladri hanno portato via un bottino di oltre tremila euro a cui va sommato il danno per la sostituzione del vetro con l’infisso. Le indagini sono condotte dalla polizia.







“Ho dovuto fare la guardia alla mia attività per due giorni. Avrò dormito sì e no un’ora”, afferma il titolare Vincenzo Schillaci che aggiunge: “Siamo stufi, non è possibile che continuino a colpire indisturbati. Le forze dell’ordine di notte che fanno? Sono pochi? Che qualcuno mandi altro personale e altre pattuglie”.

Secondo quanto ricostruito i ladri sarebbero entrati intorno alle 23. “Sono stato contattato da un’amica che abita vicino. Mi ha detto di aver visto il vetro in frantumi – continua Schillaci – ed è rimasta lì per vedere se i ladri fossero ancora all’interno. Il tempo di prepararmi e ho raggiunto la mia edicola trovando questa scena. Poi sono intervenuti gli agenti di polizia che, insieme al personale della Scientifica, hanno eseguito i rilievi fino a tarda notte. Poi ho dovuto ripulire il macello che avevano lasciato”. Essendo accaduto nel weekend, il commerciante si è trovato costretto a restare nell’edicola per evitare che altri entrasse in attesa della sostituzione del vetro. Questa situazione è diventata inaccettabile e non comprendo che intenzioni abbiano le istituzioni e le forze dell’ordine. Ormai ognuno fa quello che vuole”.

Notizia di ieri il furto allo Stand Florio, il gioiello liberty di via Messina Marine dove i ladri si sono intrufolati portando via di tutto. Valore del bottino: circa 10 mila euro. Alcune sere era finito nel mirino un minimarket di via Principe di Granatelli. Le telecamere dell’attività hanno ripreso il furto: le immagini mostrano un uomo che, dopo aver forzato la saracinesca, entra nell’attività e svuota il registratore di cassa dove c’erano circa 600 euro. Risale alla notte tra il 14 e il 15, invece, il tentato furto al ristorante NoName di via Paolo Paternostro. Anche in quel caso le telecamere hanno immortalato un uomo mentre cercava di sfondare l’ingresso a colpi di piccone per entrare. Non riuscendo nell’impresa, il ladro si è spostato in un altro ristorante vicino ma alla fine si è dovuto arrendere e si è allontanato a mani vuote.