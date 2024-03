Furto con spaccata nei locali del dopo lavoro ferroviario nei pressi della stazione Notarbartolo a Palermo. I ladri hanno fatto irruzione e hanno portato via bottiglie di liquore dal bar della struttura.

Sul furto indagano gli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini della zona per risalire agli autori. E’ intervenuta pure la scientifica per cercare tracce utili e impronte che possano fare risalire ai ladri.

Furto con spaccata in un ristorante in via Alcide De Gasperi

Il ladro è entrato nel ristorante Santoro in piazza Alcide De Gasperi a Palermo. Ha spaccato la vetrina provocando gravi danni da migliaia di euro per portare via solo un tablet. Le indagini sono condotte dalla polizia.

L’allarme è stato lanciato dal titolare che aveva ricevuto una notifica dal sistema di allarme. Il terzo colpo subito nel giro di pochi mesi.

Secondo quanto ricostruito erano all’incirca le 2.30 quando, come ripreso dalle telecamere, un uomo incappucciato che indossava un paio di jeans e un giubbotto verde ha iniziato a prendere a calci la porta d’ingresso.

Poi ha scagliato una grossa pietra che è bastata a mandare in frantumi il vetro rinforzato. E’ riuscito comunque ad aprirsi un varco, è entrato e ha preso quello che ha potuto prima di scappare. Già in un’altra occasione erano riusciti a entrare, ma quella volta sono scattati quattro arresti”.

L’ultimo colpo con le stesse modalità risale a una decina di giorni fa. Nel mirino il negozio “Fai da thè” di via Maletto, nel centro storico, colpito alla vigilia del quarto anniversario dopo l’apertura.

Anche in quell’occasione un uomo ha forzato un’inferriata e spaccato la porta a vetri per rubare i soldi dalla cassa e diverse bottiglie di alcolici. “E’ il secondo episodio che subiamo, ma tanti imprenditori della zona sono stati colpiti. Negli ultimi mesi – aveva raccontato il titolare – c’è stato molto ‘movimento’ nella zona”.