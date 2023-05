Indagini della polizia

Ancora un altro furto con spaccata a Palermo al bar tabacchi Wisser cafè. I ladri hanno rubato nel bar di via Tricomi, che si trova davanti all’ospedale Civico. Dopo aver mandato in frantumi una delle porte d’ingresso sarebbero entrati nell’attività e avrebbero preso i contanti lasciati in cassa e diverse stecche di sigarette. Il bottino è da quantificare.

Sull’episodio indaga la polizia. Gli agenti hanno constatato il furto e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori. Lo scorso marzo un altro furto era stato messo a segno nel bar e anche allora i ladri avevano portato via soldi, stecche di sigarette e gratta e vinci.

Il colpo da Louis Vuitton

Nuovo furto della banda spacca vetrine a Palermo. E’ stato preso di mira il negozio Louis Vuitton di via Libertà. I ladri hanno sfondato la vetrina con una pietra e un martello per portare via borse e accessori di lusso. Le indagini sono affidate alla polizia. Il bottino è da quantificare. Il negozio fu preso di mira già due anni fa, quando i ladri si lanciarono contro la vetrina al volante di una vecchia Fiat Panda. Si tratta dell’ennesimo raid con la stessa identica modalità. Furti del genere continuano nonostante i numerosi recenti arresti di polizia e carabinieri.

Situazione allarmante

I numeri fotografano una situazione disarmante. Basta mettere in fila le attività commerciali assaltate nell’ultimo periodo. Terranova in corso Calatafimi, Gran caffè Torino in via Roma, panificio Mulone in viale Croce Rossa, Benetton in via Ruggero Settimo, Ferramenta in piazza Giovanni Meli, tabaccheria in via Guglielmo il buono, viale Lazio, via Giafar e piazza Giulio Cesare. Ed ancora una gioielleria in via Maria Santissima Mediatrice, un negozio di abbigliamenti in via Marchese di Villabianca. Figura nel lungo elenco Dabbene in piazza Amendola e una enoteca nell’Area Quaroni di via Maqueda. E sono solo i casi degli ultimi mesi.

Il vertice in prefettura

Nelle scorse settimane c’è stato un vertice a Palermo fra il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “A Palermo c’è un buon rapporto tra operatori della polizia e popolazione residente – aveva sottolineato Piantedosi -. Questo non vuol dire che non ci debba essere la doverosa attenzione. Penso che già a giugno arriveranno 40 nuovi agenti a fronte di una trentina di pensionamenti. C’è stata una richiesta del sindaco e cercheremo di farlo”. Quaranta giovani poliziotti a disposizione della questura guidata da Leopoldo Laricchia. Ancora un mese di attesa, nella speranza che l’elenco dei furti non si allunghi.