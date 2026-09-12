Furto nella notte ai danni del locale Zangaloro, nel punto vendita di via Isidoro La Lumia, a Palermo. I ladri dopo un primo tentativo nei giorni scorsi questa volta sono riusciti a spaccare la vetrina ed entrare dentro. L’azienda ha pubblicato sui social i video dei danni provocati. “Stanotte ci sono riusciti.

Dopo il tentativo dei giorni scorsi, questa volta hanno scassinato il nostro punto vendita di via Isidoro La Lumia – scrive Zangaloro – Dietro quella porta non ci sono soltanto casse, attrezzature e merce. Ci sono persone che lavorano, famiglie, sacrifici, investimenti e anni di lavoro”. E aggiungono

“Potete rompere una porta. Potete fare danni. Potete anche rubare. Ma non potete rubarci la voglia di andare avanti. Oggi sistemeremo quello che avete distrutto e continueremo a lavorare. Come abbiamo sempre fatto. Zangaloro non si ferma”.

Il colpo tentato a The waffle lab

Nei giorni scorsi i ladri avevano tentato un furto in un negozio “The waffle lab” in piazza Leoni. “Siamo stati svegliati dalle telefonate dell’istituto di vigilanza – spiega il titolare, Gabriele Acquisto – che segnalava un’intrusione. Il giorno prima avevo notato dei ragazzi che si aggiravano con fare sospetto, ma non pensavo fosse un sopralluogo. Chissà”. Sui colpi indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Sull’episodio indagano gli investigatori della polizia che questa notte sono intervenuti in piazza Leoni non trovando gli autori del tentato furto, che nel frattempo si erano già dileguati, ma constatando i segni di effrazione sulla porta principale. Secondo una prima ricostruzione, i ladri – almeno due – avrebbero utilizzato un grosso piede di porco per scassinare l’ingresso. Una volta dentro, però, sarebbero stati sorpresi dall’impianto d’allarme che li avrebbe costretti a fuggire a mani vuote.