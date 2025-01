Spaccata la vetrina di un negozio di articoli da viaggio che fino a poco tempo fa era un Caf per migranti. I ladri sono entrati in azione attorno alle 6 di mattina, come capita molto spesso in questi ultimi mesi, in via Torino a Palermo.

Ad accorgersi del furto gli agenti di polizia delle volanti, che passando dalla strada hanno notato la saracinesca divelta e i cocci sul marciapiede. Qualcuno ha lasciato un biglietto ai proprietari dell’attività.

“Hanno commesso un furto – si legge – fate un inventario di quello che è stato rubato o danneggiato e recatevi al commissariato Oreto per fare denuncia”.

Residenti e commercianti del centro storico da mesi ormai lamentano le continue violenze e furti che quotidianamente si verificano. “Chiediamo più sicurezza – dicono – questo ennesimo episodio arriva a circa una settimana dall’ultima richiesta presentata alle istituzioni e alle autorità”.

Altri due furti e un tentato furto a Palermo. I ladri hanno spaccato la vetrina in un negozio a Borgo Vecchio, un secondo colpo in via Ammiraglio Rizzo e un tentato furto in un’edicola libreria non distante da via Libertà.

Colpo al negozio Cucciolo Mania

Il primo colpo nel negozio “Cucciolo Mania” in via Ammiraglio Rizzo. E’ stata divelta la saracinesca, poi hanno sfondato la porta d’ingresso e hanno aperto il registratore di cassa e si sono impossessati dei soldi e poi con alcuni prodotti per la cura degli animali.

Furto nel negozio Ano Fashion

Il secondo colpo in un minimarket e bar in via Principe di Scordia, Ano Fashion, nella zona di Borgo Vecchio.

Il commerciante dello Sri Lanka, all’apertura ha trovato la saracinesca dell’attività commerciale manomessa e la vetrata sfondata. Sono stati portati via vari prodotti. L’ultimo colpo nella edicola libreria in via Alessio Di Giovanni. Qui è stato tentato il furto, ma i malviventi non sono riusciti a portare via alcunché.